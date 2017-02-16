中監花燈遭祝融 三天搶修獲重生

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台中監獄收容人參加今年台灣燈會花燈競賽，作品「天女仙樂報吉(雞) 祥鳳展翅衝雲霄」，榮獲機關團體組燈王，但日前慘遭祝融焚毀，法務部長邱太三指示矯正署支援搶修完成，並在今天送抵雲林燈節會場，重新展出。

矯正署說，這獲獎作品是中監收容人歷時8個月，嘔心瀝血之作，設計理念為「浴火鳳凰．振翅高飛」，呈現鳳凰經歷浴火磨難，讓民眾見證收容人的努力與團隊精神。

但2月12日下午，因燈台火警意外，燈王作品慘遭祝融，不僅作品外觀表布嚴重燻黑、焚毀，內部鐵製骨架及配電線路也被火勢熔毀，已達難以修復之程度。

矯正署全力支援主辦單位盡速搶修下，經3天日夜搶修，展現超高的默契與團隊精神，15日晚上完成修復，今天送抵雲林台灣燈會會場，再次隆重展出。重生後的祥鳳雄姿氣象萬千，更加瑞氣蓬勃，如同浴火鳳凰般耀眼輝煌。

參與製作的中監普姓收容人說，經歷此次修復過程，才知「天下無難事」，唯有同心協力，才能解決來自四面八方的問題與困難，更因這把火讓他對人生有新的體認，面對困境時有更堅強的信心。

普男說，「浴火祥鳳．脫胎重生」，正是收容人修復這座燈王重生的真義，希望也能成為他們日後重返社會的寫照。

(中時)