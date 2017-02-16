美擬對台出售薩德 與台日韓組東亞小北約？

美國「終端高空防禦飛彈」（簡稱薩德）。(圖取自維基百科)

川普政府上台後，外界普遍預期台灣將迎來新一波軍售。前海軍新江艦長呂禮詩在《亞洲週刊》撰文指出，繼在日、韓部屬薩德系統後，美軍也計畫對台出售薩德系統，瞄準大陸江西、福建與廣東的導彈部隊，美台日韓可組成東亞「小北約」。

最新一期《亞洲週刊》刊出呂禮詩《美軍擬在台灣部署薩德系統疑雲》一文，文中指出，軍事界推測，美國有意利用台灣人民的恐懼心理與F-35量產不及的藉口，進一步在「建議」的壓力下將薩德系統軍售台灣。

盱衡台灣的地理位置，對於大陸部署在江西贛州、福建永安、仙遊及漳州，與廣東梅州的彈道飛彈部隊，是部署薩德系統的最佳位置。大陸導彈若以關島為目標，距離最短的「大圓航線」（Great Circle）都將越過台灣新竹、苗栗、台中及南投的空域；雖然樂山陣地已部署「鋪爪式」（PAVE PAWS）長程預警雷達，但其使用的UHF波段較薩德AN/TPY-2雷達使用X波段的解析度低。若使用薩德系統攔截，或可在彈道飛彈仍在助推階段（Boost phase）即可進行攔截，故為部署薩德系統的最佳位置。

《亞洲週刊》報導指出，美日的安保條約、美韓的薩德系統與去年十一月日韓簽署生效的《軍事情報保護協定》，三國的軍事聯盟已具雛型，美國是否會透過軍售拉攏台灣，進一步擴大形成東亞的「小北約」，薩德系統是個好理由，但對於台灣而言，中國大陸的反對強度勢必更為強烈，禍福難料！

(中時電子報)