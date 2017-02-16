吸金10億主嫌30萬股股票 北檢下月二度拍賣
台北地檢署查扣涉嫌吸金10億主嫌羅敬平的300張、30萬股的「原創傳媒」興櫃股票，日前首度拍賣流標，決定在3月7日早上於行政執行署台北分署二度拍賣，呼籲有興趣的民眾能前往競標。
北檢表示，「澄夆資訊」負責人羅敬平，涉嫌以圈購未上市股票為由，誘騙500名民眾投資，3年吸金逾10億，為日後追繳其犯罪所得，將拍賣他名下遭查扣300張、30萬股「原創傳媒」興櫃股票，創下檢察機關為追繳被告犯罪所得，破天荒拍賣被告遭查扣的未上市興櫃股票案例。
羅敬平被控涉嫌自2013年9月至去年止，對外宣稱可不經公開抽籤，就可以原價圈購未上市股票；待股票上市就可賺取價差。羅打著30天可賺取4%至7%利息；60天可賺取8%至15%利息，吸引民眾投資。500名民眾掏錢投資，事後卻血本無歸，去年陸續向檢調檢舉。
去年9月30日，檢調兵分12路搜索澄夆公司及羅男住處，查扣羅名下300張原創傳媒公司的興櫃股票，並約談羅男多人，檢方認定，羅吸金逾10億，去年12月檢方起訴羅男5人，羅現仍羈押。
檢方查出，羅以450萬買下300張原創傳媒股票，是羅的犯罪所得，擔憂股票價值因時間而減損，不利日後犯罪所得的追繳，決定拍賣這300張股票。
檢方獲羅同意後，本月14日首度拍賣卻流標，因此訂於3月7日早上再度在行政執行署台北分署拍賣室拍賣，起拍價300萬，喊價每次加價3萬，拍定人須繳千分之三的證交稅。
(中時)
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