遊覽車翻車意外 何戎憶昔日出外景「驚魂記」

何戎從電播轉型為藝人，闖出一番成績。(圖/本報系資料照)

何戎從電視主播轉型為藝人，代言邀約不斷讓他賺進大把鈔票，不過近日遊覽車意外，除了讓他對罹難者不捨哀悼，也想起昔日主持外景節目的「驚魂記」，當時稍有不慎恐怕也將命喪黃泉。

何戎表示當年礙於經費有限，出外景都是開一台七人或九人巴，尤其大多一早就開拍，因此得坐夜車前往目的地，某次下台東由於是連夜驅車前往，因此整台車只有擔任駕駛的攝助醒著，未料中途下車上廁所時，他與攝助閒聊表示怎能徹夜不睡，精神還是如此好?未料攝助竟回他「其實剛剛我還有小睡一下」，頓時何戎睡意全消，心情久久不能平復，到目的地前完全不敢闔眼。

上車後何戎為了全車人員性命安全，整條路上不斷找攝助聊天，深怕他疲勞駕駛發生危險，經過這次「驚魂記」後，不僅深刻體會到工作人員的辛苦，更表示疲勞駕駛的危險性，有時遠遠超過酒駕。

(中時電子報)