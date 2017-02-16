學測成績公布 嘉中4人滿級分
106學年度大學學測成績今天公布，嘉義高中有4人獲滿級分（75級分），平了去年的紀錄；另有6人獲74級分，成績優異。
大考中心今天公布106學年度大學學測成績，全國共118人獲滿級分（占0.09%），比去年少20人，比前年少64人，成為近7年來新低紀錄。
嘉義高中獲75級分的4人中，有3人為科學班（許祐綾、陳柏瑋、謝明孝）、1人為數理資優班（吳心維）。其中科學班的許祐綾，是本次滿級分中，唯一的女生。
校方表示，去年嘉中也有4人獲滿級分，不過去年全國有138人獲滿級分。
此外，嘉中今年有6人獲74級分，分別為普通班（蕭易岱）、高瞻班（張嘉文）、科學班（柯劭侖、楊晉佳）、數理資優班（何承翰、蔡維倫）。1060216
(中央社)
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