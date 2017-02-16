西部空氣品質差 13測站達紅害

今天早上西部空氣品質差，台中忠明、雲嘉南及高屏地區紅色警示，對所有族群不健康，宜減少在戶外活動；而金門、北部、竹苗及中部地區呈橘色提醒，對敏感族群不健康。

今天早上西部的空氣品質指標（AQI）一片橘紅色，截至早上9時30分，北部、竹苗、中部多數測站空氣品質指標達橘色提醒，台中的忠明站達紅色警戒；而雲嘉南、高屏地區更是多數達紅色警戒，包括斗六、嘉義、新營、善化、安南、橋頭、鳳山、楠梓、左營等12個測站。

環保署提醒，位在紅色警示區的民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動；有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩，而有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率。1060216

(中央社)