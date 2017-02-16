南韓濟州機場變垃圾場 全賴陸客？

一批陸客在南韓濟州機場撕掉免稅品包裝後隨意丟在地上，候機室彷彿「垃圾場」。(圖/環球網)

南韓當地市民相當不滿在臉書痛批，「清潔員默默地把這些包裝堆成小山，我第一次覺得有必要收取(遊客)入島費。」(圖/環球網)

出國旅行買太多戰利品，又怕行李超重挨罰，一批中國遊客在南韓濟州國際機場瘋狂撕掉免稅品的包裝，候機室和接駁巴士車廂內彷彿「垃圾場」，令當地市民相當不滿在臉書痛批，「清潔員默默地把這些包裝堆成小山，這筆(清理)垃圾的費用應該也是由市民負擔，我第一次覺得有必要收取(遊客)入島費。」

據《朝鮮日報》報導，中國遊客在候機室附近的免稅品櫃檯領貨後，為了減少免稅品體積，躲避海關檢查，拆開包裝拿出物品後，就直接把紙箱和塑膠包裝扔到候機室地上。3名清潔工不斷清理，當天國際線候機室共整理出100多個100升容量的垃圾。

但韓聯社分析，候機室變成「垃圾場」源自機場、免稅店等結構上問題。陸客購買的免稅品是在離境時通過機場內免稅品交貨點取貨的，問題是，在2個多小時辦理離境手續過程中，數百名陸客一次性湧進狹小的候機室。而且，免稅店交貨點或登機口等距離近，垃圾桶又少。

韓國網友批評，大企業免稅店從陸客身上獲得利益卻不對此支出社會費用，濟州機場相關對策又慢半拍。南韓機場公社濟州本部人士回應，將增加人手處理垃圾和指導中國遊客有秩序地使用免稅品整理區域。另外計畫和免稅店協商，簡化免稅品包裝。

不少大陸網友看過照片後感嘆國民的素質有待改善，但也有人認為「韓國人應該深思商品過分包裝對環境帶來的危害，而非一味埋怨消費者習慣」，「是否應該在機場設置專門拆商品包裝的區域，這樣大家都舒服。」

(中時電子報)