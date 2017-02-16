無懼威脅 華裔雅加達市長高票挺進二輪選舉

被外界暱稱「阿學」的鐘萬學，在本屆競選連任的大選中取得43%得票，挺進第二輪選舉。（圖/美聯社）

全球最大的穆斯林國家印尼，昨日舉行首都雅加達（Jakarta）大選，市長候選人中，最受外界關注的，莫過於尋求連任的華裔市長鐘萬學（“Ahok” Basuki Tjahaja Purnama）。被稱為「雙重少數」市長的他，選前不僅多次被當地強硬派穆斯林團體威脅，更因涉嫌「褻瀆」可蘭經遭到起訴，但最終在昨晚的選舉中，在多數媒體初步計票結果顯示，他以43%的得票、以第一名挺進下一輪大選。

據香港南華早報（South China Morning Post）報導，被外界視為印尼2019年總統前哨戰、族群融合關鍵的雅加達市長選舉，在昨晚初步計票結果已出爐，現役的華裔市長鐘萬學以43%的得票高居第一，擊敗前總統尤多約諾（Susilo Bambang Yudhoyono）之子阿古斯（Agus Yudhoyono），將與前教育部長巴斯威丹（Anies Baswedan）一同挺進第二輪大選。由於印尼選制採取絕對多數決，故在一輪選舉未有人單獨過半，將在4、5月期間舉行第二輪大選。

本屆雅加達市長三組候選人：（由左至右）前總統之子阿古斯、現任市長鐘萬學和前教育部長巴斯威丹。（圖/維基百科）

印尼當地為防止重複領票等作弊手段，投過票的選民將以黑色墨水識別。（圖/美聯社）

本次大選之前，現任市長鐘萬學就因其華裔與基督徒身份，倍受以穆斯林為主體的印尼社會攻擊，更多強硬派團體更以此為藉口對他提出威脅和攻擊。被視為總統佐科威（Joko Widodo）愛將的鐘萬學，出生於邦加-勿里洞省（Kepulauan Bangka Belitung），祖籍廣東梅縣的客家人，被當地居民暱稱為「阿學」（“Ahok”）。2012年與佐科威搭檔、成為雅加達副市長，並於2014年11月當選市長一職。他與妻子林雪莉（Veronica Tan）一直是媒體關注焦點，但卻也因為他直率且經常出人意料的言論，讓「阿學」經常成為印尼保守派的攻擊重點。

正在進行唱票的印尼當地選務人員。（圖/美聯社）

原先被看好的阿古斯昨晚協同妻子和競選團隊出面宣布敗選，下一階段將由「阿學」與前教育部長巴斯威丹進行肉搏戰。巴斯威丹的政策本就是主攻穆斯林選民，然而，在下一輪「族群」與「宗教」議題的攻防戰中，鐘萬學能否順利挺過並連任，不僅是外界關注的焦點，更是對印尼社會的一大考驗。本輪大選官方結果將於兩週後公告。

(中時電子報)