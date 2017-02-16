兒女支持談戀愛 金友莊「不介意3人同時辦婚禮」

兒女支持金友莊有新戀情。(圖／翻攝自葛兆恩臉書)

資深藝人高凌風4年前因血癌過世，前妻金友莊怕兒女也會罹癌，帶他們儲存T細胞預防，而前天適逢西洋情人節，她也收到愛慕者送的香水，兒女也希望她早日找到幸福。

據《聯合報》報導，金友莊15日帶著兒女喝好友春酒，被問到會不會反對媽媽有新戀情？女兒葛子楊（阿寶）說：「只要不傷害媽媽，她喜歡的我們都接受。」寶弟（葛兆恩）更放話：「若敢傷害我媽，我會開卡車去撞他。」而金友莊則笑說：「其實若真的找到伴，不介意跟阿寶、寶弟3人同時辦婚禮。」

另外，高凌風父親罹患過大腸癌，他自己也因血癌過世，其實，高凌風發現罹癌到逝世才1年多，甚至還砸下600萬台幣，帶女兒到大陸去換血救命，最後因技術問題失敗，因此金友莊很擔心兒女未來會受同樣病痛，所以帶他們抽血儲存T細胞預防，「至少在放化療之外，真的生病了還有別的選擇」。

(中時電子報)