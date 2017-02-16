再下令逮捕三星少主李在鎔 法院將決定
南韓首爾中央地方法院今天將決定是否批准獨立檢察組對三星電子副會長李在鎔的逮捕令。
南韓「亞洲經濟」報導，負責調查總統親信崔順實干政醜聞案的南韓獨立檢察組，對李在鎔的第2次申請逮捕能否通過，對於總統彈劾案的審理以及南韓政局今後的走向都至關重要。
據報導，李在鎔此次面臨行賄、違反「特定經濟犯罪加重處罰法」相關規定、向海外轉移資產、隱藏非法收入、在國會聽證會上作偽證等5項指控。
南韓獨檢組調查、傳喚、申請逮捕李在鎔過程如下：
1月11日，獨檢組決定傳喚李在鎔。13日凌晨，在接受了22個小時的高強度調查之後，李在鎔走出獨檢組辦公室。16日，獨檢組向法院申請逮捕李在鎔。
1月18日，首爾中央地方法院審訊李在鎔。19日，法院決定不批准逮捕令。20日，獨檢組在例行記者會上表示將在必要時再次傳喚李在鎔。
2月12日，獨檢組再次傳喚李在鎔。13日李在鎔抵達獨檢組辦公室，第二次接受獨檢組調查。2月14日凌晨，獨檢組調查結束，李在鎔回家。1060216
(中央社)
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