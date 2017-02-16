保全公司主任被查獲改造槍械 警校夢碎

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高雄市鳳山警分局日前查獲男子持槍尋仇，追查槍枝來源循線破獲一個地下槍械改造工廠，逮捕兩人，其中一人是保全公司主任，他正準備報考警校卻因涉案無法圓夢。

周姓男子日前持槍尋仇途中被警方逮捕，警方向上追溯槍枝來源發現，周男曾欲向綽號「藍天」的洪姓男子買槍，但因洪男開價新台幣3.5萬元，周男買不起而作罷。

警方偵辦又發現洪男與綽號「變型金剛」的柯男平日接改造槍械訂單並販售，洪男並利用咖啡莊園做掩護，警方還喬裝成情侶前往消費蒐證，歷經1個多月偵蒐取得相關犯罪事證後，報請橋頭地檢署指揮偵辦，日前持搜索票兵分兩路前往洪、柯兩人住處搜索，分別查獲改造手槍1把、改造子彈7顆、改槍工具及安非他命吸食器、電鑽1支、鑽頭1組、子彈12顆。

由於洪男日前發生車禍遭警方查獲隨身攜帶槍械，警方前往搜索不敢大意，以優勢警力迅速攻堅破門，將洪男壓制在地，讓他措手不及；警方指出，當場扣案製作改造槍枝工具發現，皆小巧精緻，純手工打造，做工精細。

洪男供稱，每把改造手槍開價約新台幣3萬元，為分散風險，槍枝改造好後送至柯男家中保管，實施槍彈分開藏放、分散風險，兩人還會相約去觀音山人煙稀少處試槍，他已改造成功2枝手槍。

警方說，柯男為保全公司主任，遭警方查獲時屋內滿是報考警察專科學校相關書籍，柯男因對槍枝有興趣想報考警校，如今卻因觸法無法圓夢，因為報考警校需經身家調查，若有前科就不得報考。 1060216

(中央社)