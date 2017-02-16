米粉湯多一味，婦人險被戳破食道命危

透過X光檢查發現婦人上食道卡著一根細長異物。(馮惠宜翻攝)

經胃鏡檢查，發現竟是一根細長雞骨。（馮惠宜翻攝）

就是這根雞骨卡在食道，讓婦人痛到連喝水都會痛。（馮惠宜翻攝）

只是喝了一碗米粉湯，竟然咳血！一名58歲婦人就醫5日前吃米粉沒有注意，誤食雞骨導致疼痛難耐，連吞口水也痛，根本無法進食，輾轉南下烏日林新醫院就醫經胃鏡檢查才發現一支長達2.5公分的雞骨，緊緊地卡上食道處，已戳破食道、更形成罕見的廔管、嚴重感染。

家住苗栗的這名婦人自述2月3日吃米粉沒有注意到，誤食雞骨導致疼痛難耐，喝開水也痛、吞口水也痛、吃東西更痛，雖然第一時間至鄰近的診所檢查未果，繼而前往醫學中心進行胃鏡、咽喉鏡檢查，也沒有發現異物；但仍常常痛到忍不住流淚，甚至不舒服到徹夜未眠只能維持同一姿勢，她想起曾治療過她的胃腸肝膽科醫師李傑哲，於是南下烏日林新醫院就醫。

烏日林新醫院胃腸肝膽科主任李傑哲表示，延宕5天，患者不只吞嚥時會痛，還有咳嗽、痰中有血絲，甚至引起右半邊臉麻，經由專業的判斷與細心的檢查，胃鏡一照才發現原來是長達2.5公分的雞骨，緊緊地卡上食道處，不只造成食道破裂，也造成慢性發炎，更形成罕見的廔管。

經評估後選擇採取胃鏡方式取出，由於骨頭已深嵌在食道上，過程會比一般來得困難，所幸最後成功取出，但因產生了廔管，仍須住院治療。

李傑哲提醒民眾，誤食異物，誤信偏方喝醋只會造成咽喉黏膜發炎；而自行催吐，只會讓異物越卡越深，造成二次傷害，應盡快到醫院求診，由專業醫師協助取出異物。如果是異物卡在較淺的地方，可至耳鼻喉科處理；若是卡在較深的地方，甚至已經影響到食道，則必須盡速至胃腸肝膽科，經由醫師判斷處置，以防異物越卡越深，造成組織和器官的嚴重傷害。

(中時)