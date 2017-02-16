米粉湯多一味 婦人險被戳破食道命危
只是喝了一碗米粉湯，竟然咳血！一名58歲婦人就醫5日前吃米粉沒有注意，誤食雞骨導致疼痛難耐，連吞口水也痛，根本無法進食，輾轉南下烏日林新醫院就醫經胃鏡檢查才發現一支長達2.5公分的雞骨，緊緊地卡上食道處，已戳破食道、更形成罕見的廔管、嚴重感染。
家住苗栗的這名婦人自述2月3日吃米粉沒有注意到，誤食雞骨導致疼痛難耐，喝開水也痛、吞口水也痛、吃東西更痛，雖然第一時間至鄰近的診所檢查未果，繼而前往醫學中心進行胃鏡、咽喉鏡檢查，也沒有發現異物；但仍常常痛到忍不住流淚，甚至不舒服到徹夜未眠只能維持同一姿勢，她想起曾治療過她的胃腸肝膽科醫師李傑哲，於是南下烏日林新醫院就醫。
烏日林新醫院胃腸肝膽科主任李傑哲表示，延宕5天，患者不只吞嚥時會痛，還有咳嗽、痰中有血絲，甚至引起右半邊臉麻，經由專業的判斷與細心的檢查，胃鏡一照才發現原來是長達2.5公分的雞骨，緊緊地卡上食道處，不只造成食道破裂，也造成慢性發炎，更形成罕見的廔管。
經評估後選擇採取胃鏡方式取出，由於骨頭已深嵌在食道上，過程會比一般來得困難，所幸最後成功取出，但因產生了廔管，仍須住院治療。
李傑哲提醒民眾，誤食異物，誤信偏方喝醋只會造成咽喉黏膜發炎；而自行催吐，只會讓異物越卡越深，造成二次傷害，應盡快到醫院求診，由專業醫師協助取出異物。如果是異物卡在較淺的地方，可至耳鼻喉科處理；若是卡在較深的地方，甚至已經影響到食道，則必須盡速至胃腸肝膽科，經由醫師判斷處置，以防異物越卡越深，造成組織和器官的嚴重傷害。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。