李宗瑞案拍電影 劉樂妍「挑我是肯定」

劉樂妍被找拍李宗瑞電影，遭到拒絕。（圖／本報系資料照片）

2011年因爆發李宗瑞事件，高達30多位女性受害者，甚至包含藝人在內，震驚全台！沒想到現在有大陸導演看上此事，決定將該案拍成電影，近來釋出海報找人，就連最近在大陸很紅的劉樂妍都被找上，雖然她最後不演，但還是認為「挑我是肯定！」

大陸導演魯宗岳有意將李宗瑞案件拍成電影，最近更積極徵選演員，就連最近在大陸人氣很旺的台灣女星劉樂妍都被看上，不過據《蘋果日報》報導指出，劉樂妍試鏡時才得知細節，發現是和李宗瑞案有關，讓她頗為傻眼。

最後劉樂妍決定還是不參與演出，但她受訪時認為「挑我是肯定」，不過礙於戲份有裸露場警，她認為這不符自己目前所要的目標而婉拒，但還是透露若真的有上映，她會買票支持。

(中時電子報)