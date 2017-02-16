母女曾遭家暴 女兒見蕭瑤「這樣」驚：我好害怕

蕭瑤將陪伴自己多年的玩偶黏得面目全非，讓女兒看了直呼害怕。(取材自王宇婕臉書)

邵氏當家花旦蕭瑤，22歲當紅之際嫁給大自己14歲的印尼華僑，沒想到遭家暴，19年前她帶著孩子逃離印尼，從此沒再回去過，女兒王宇婕繼承了母親的演藝基因，如今母女倆一同在演藝圈發展，兩人在台相互扶持過日子，情同姊妹，然昨天她卻po文表示「嚇死了」，看見媽媽的作為，擔心她是不是壓力太大導致心理生病了？

蕭瑤和女兒王宇婕感情好得像姊妹。(中時資料照片)

昨天王宇婕在臉書貼出一張照片，主角是陪伴蕭瑤多年的獅子玩偶，玩偶竟被母親用保鮮膜捆住全身，還用封箱膠帶黏住眼睛和腰身，景象相當怵目驚心，讓做女兒的直呼：「看到這一幕我嚇死了！我好擔心好害怕，我媽怎麼了？？是壓力大？是心理生病了？女兒演精神有病，她也被傳染了嗎？」。

王宇婕獨自深思了半天，才敢去問母親大人到底為何如此？媽媽解釋，是因為這隻陪她快7年的擋門獅「哇哇」掉皮了，所以蕭瑤才把玩偶黏成這模樣，王宇婕忍不住抱怨母親：「你以後不要這樣嚇人好嗎？這樣黏是哪一招？？」。

(中時電子報)