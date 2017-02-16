車門未上鎖 遭竊逾8萬元
金門縣金城分局今天宣布破獲一起專挑汽車車門未上鎖下手行竊案件，在薛姓嫌犯身上起出贓款新台幣約5萬多元。全案依刑法竊盜罪嫌移送福建金門地方法檢察署偵辦。
警方調查，薛姓竊嫌是1名竊盜慣犯，專門挑車門未鎖的汽車隨機下手行竊；最近他行經金城鎮金城國中前路段時，發現被害人汽車車門未上鎖，隨即下手行竊，在車上搜刮得手8萬多元。
金城分局金城派出所警員辛益昌及張峻豪獲報後，迅速調閱錄影監視系統，明察暗訪，不到24小時，就將薛姓竊嫌查緝到案，在他身上起出贓款5萬多元。薛嫌表示，已到酒店花費約2萬元。
董姓被害人向警方表示，會在車上放那麼多錢於車上，是因為兒子滿月剛宴請完親朋好友，駕車打算前往店家付酒席費用，途中因臨時有事去找朋友想說短暫的離開車子一下，就將汽車停放於路旁；沒想到再回到車上時，發現放在車上8萬餘元不翼而飛，相當自責。
對警方即時逮獲竊嫌，被害人深感謝意，高度肯定對警方的辦案能力。
金城分局分局長李智源呼籲駕駛朋友下車時，應請先確認車門有無確實上鎖，就算短暫離開，也應將車門上鎖並將鑰匙取下，減少被害機會；李智源同時要求所屬加強巡守勤務。1060216
(中央社)
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