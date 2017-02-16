琳賽羅涵籲美團結 稱支持川普為正向
好萊塢女星琳賽羅涵（Lindsay Lohan）說，美國人必須團結起來，一同支持總統川普，也表達對伊斯蘭教的興趣，未來可能成為穆斯林。
琳賽羅涵上週參與英國「每日郵報」（Daily Mail）臉書直播問答，詢及有關川普的問題，她說：「你必須加入他，如果你無法打倒他，加入他吧。」
琳賽羅涵說，她認為「如果美國人表達他們的關心與支持，這會是件正向的事」。
川普2004年接受廣播節目主持人史登（Howard Stern）訪問時曾提及琳賽羅涵，「她可能深陷麻煩了，才會有一流的床上功夫。」儘管如此，琳賽羅涵仍表達對川普的支持。
30歲的她也在每日郵報的訪談提到對伊斯蘭教的興趣。她說，她一直在研究這個宗教，稱它「相當美麗」，「我真的很欣賞這宗教，我從其中找到慰藉」。
詢及成為穆斯林的可能性，她表示：「一切都有可能。」（譯者：中央社周莉芳）1060216
(中央社)
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