大樹農會選舉激烈 總幹事嘆政績反被抹黑

大樹區農會總幹事張清榮氣憤表示，向中央爭取補助應是政績，沒想到被對手拿來抹黑攻擊。（張清榮提供）

高雄大樹區農會選舉氣氛激烈，外場派散發傳單，質疑農會獲中央農委會補助近5000萬，但「錢到哪裡去了？」對此，現任總幹事張清榮強調，2010至2015年獲中央補助的4800多萬，每筆均是寫計畫爭取來的，用於專案補助，「沒想到對手反而拿我的政績來抹黑我」，他氣憤提告，未來將在法院逐條出示補助用途，要司法還他公道。

張清榮說，大樹區農會信用部2002年被接管，農會經營自然比較辛苦，於是向中央爭取更多經費，從2010年至2015年，共獲4856萬元專案補助，均是有特定補助對象、提出具體計畫才能爭取到，他認為這是他的政績，沒想到因為今年選舉競爭激烈，反被對手拿出來攻擊。

張清榮說，去年大樹玉荷包荔枝減產，他與立委邱議瑩合力向中央農委會爭取9000多萬補助，幫助地方產業，「對於這些，我的競爭對手怎麼不講？」

「以前哪有人知道大樹在哪裡？」張清榮表示，過去大家聽到大樹，只想到佛光山，在他經營農會20年之下，成功行銷大樹玉荷包、金鑽鳳梨，讓大樹「玉荷包的故鄉」名號，這些努力相信農民都看在眼裡。

(中時)