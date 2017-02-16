中視《60分鐘》新電業法 請問電價漲不漲？!

台電員工發起徒步遊行 抗議電業法切割台電(圖/中視提供)

經濟部能源局長林全能表示電價由審議會把關(圖/中視提供)

新電業法藏缺電危機? 高價能源時代來臨!?

新版「電業法」2017年1月三讀通過，民眾最關切缺電危機及高電價時代是否來臨？國家政策研究基金會助理研究員唐慧琳表示：「現在到處都是鄰避效應，核電、火電、風電都有人反，在開創能源困難下，供不應求，價格一定往上升。」南北徒步串聯總指揮蕭信義直言：「這是一個漲價式電業法，像歐美各國電業自由化後，電價不是一兩倍漲，而是三四倍。」經濟部能源局長林全能表示：「未來會有電價公式，把成本納進來計算，會有電價審議會把關。」

新電業法電業自由化? 環團:台電仍獨大

電業法讓「2025非核家園」首度入法，開放台灣電業市場，讓綠電先行，並將台電切割成發、輸配、售電等區塊，終結台電70年來獨大局面，台灣環境保護聯盟創會會長施信民直言：「台電壟斷並未打破，輸配電還在台電手上，縱使自由化，其他發電業還是要賣電給台電，無法真正獨立。」

缺電台灣電價全球最低 節能減碳天方夜譚?!

民眾憂電價漲，但台灣電價已是全球最低，台灣能源九成仰賴進口，缺電卻享有最低電價，2016年4月每度電降到2.54元，這一降台灣民生用電成了全球最低，工業用電全球第四低。台大大氣系教授徐光蓉表示：「我們平均每個人用電量，全球排名12，等於是非常高！」淡江大學經濟系教授廖惠珠表示：「電價低，對很多人而言從來不是他負擔的問題，當然不會想節能減碳。」

申請種電手續繁複 業者:花一年拿不到許可

台灣有機會成為「太陽王國」嗎？太陽光能目標2025年提升到20GW，農委會第一階段規劃一千多公頃不利耕作區設為專區，開放兩年來，申設業者寥寥可數。天泰能源公司總經理陳坤宏直言：「要走六大文件，非常複雜，沒有公司可以忍受花一年時間還沒拿到第一張許可。」另外專區偏遠，饋線缺乏，業者若自行架變電站，成本大增，種種因素讓業者卻步。台灣再生能源推動聯盟理事長高如萍表示：「政府基礎建設要先做好，不然坑坑疤疤，害再生能源業者摔得滿頭包，後面誰敢做？」

離岸風機2030拚800座 業者:無供應鏈不可能

離岸風力發電，台灣具得天獨厚優勢，根據國外調查指出，全世界風況最好的前20處觀測地，台灣海峽占16處，德國、荷蘭、丹麥等外商紛紛搶投資。2016年10月上緯新能源公司架起首兩座離岸風電機，董事長蔡朝陽說：「哭過很多次，因為過程很艱辛，很多人不看好，認為我們是小孩玩大車。」政府目標2030年架800座，對於沒有離岸風電開發經驗的台灣來說，代價驚人，上緯公司預計2019年架30座離岸風電機，金額將超過兩百億元，董事長蔡朝陽直言：「目前沒有一家公有銀行願貸款給我們，未來政府要發展綠能，如果供應鏈沒有起來，根本不可能！」

「新電業法 請問電價漲不漲?!」完整內容請鎖定2月18日(六)下午1點及2月23日(四)上午9點《中視60分鐘》。

(中時電子報)