天文學家發現60顆新星球 包括一顆超級地球
一群來自各國的天文學家最近根據凱克天文台(Keck-I)過去20年來取得的資料，找到60顆星球的存在的證據，其中一顆是超級地球，已被命名為Gliese 411b。
根據今日美國(USA Today)報導，這群天文學家也發現了另外54顆星球可能存在的跡象，使得目前人類發現的太陽系系外行星的數量超過了100顆。
這顆這些天文家發現的超級地球Gliese 411b表面充滿岩石，環繞著一顆名為Gliese 411的恆星運行，Gliese 411b位於離太陽第四近的恆星系統裡，距離地球約8.1光年之遠。
參與研究的赫特福德大學(University of Hertfordshire)天文物理學中心的Mikko Tuomi表示，研究人員觀察最近的恆星時發現， 所有的恆星旁幾乎都有行星在繞行。他說五年前，天文學家還無法相信這點，今發現的行星將幫助科學家更了解行星系統的形成，以及這些行星的模樣。
這些新發現的資料來源來自於過去20年來，美國天文學家利用位於夏威夷的凱克太空望遠鏡，對太陽星系外行星所做的調查，科學家總共對超過1,600顆恆星進行了超過6.1萬次的個別測量。參與調查的研究人員本周公布了相關資料，讓對科學也有興趣的一般人也可以自行做相關研究。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。