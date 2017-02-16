天文學家發現60顆新星球 包括一顆超級地球

2011年天文學家Adam Kraus和Michael Ireland利用凱克太空望選鏡發現一顆行星正在一顆恆星旁形成。(插圖取自美聯社)

一群來自各國的天文學家最近根據凱克天文台(Keck-I)過去20年來取得的資料，找到60顆星球的存在的證據，其中一顆是超級地球，已被命名為Gliese 411b。

根據今日美國(USA Today)報導，這群天文學家也發現了另外54顆星球可能存在的跡象，使得目前人類發現的太陽系系外行星的數量超過了100顆。

這顆這些天文家發現的超級地球Gliese 411b表面充滿岩石，環繞著一顆名為Gliese 411的恆星運行，Gliese 411b位於離太陽第四近的恆星系統裡，距離地球約8.1光年之遠。

參與研究的赫特福德大學(University of Hertfordshire)天文物理學中心的Mikko Tuomi表示，研究人員觀察最近的恆星時發現， 所有的恆星旁幾乎都有行星在繞行。他說五年前，天文學家還無法相信這點，今發現的行星將幫助科學家更了解行星系統的形成，以及這些行星的模樣。

這些新發現的資料來源來自於過去20年來，美國天文學家利用位於夏威夷的凱克太空望遠鏡，對太陽星系外行星所做的調查，科學家總共對超過1,600顆恆星進行了超過6.1萬次的個別測量。參與調查的研究人員本周公布了相關資料，讓對科學也有興趣的一般人也可以自行做相關研究。

(中時電子報)