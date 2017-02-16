蝶戀花負責人父親周比蒼 微笑應訊

蝶戀花負責人周繼弘的父親周比蒼，面帶微笑進入地檢署應訊。（李文正攝）

國道5遊覽車意外造成33死意外，檢方為了釐清旅行社以及交通公司的責任，昨天以證人身份傳喚蝶戀花負責人周繼弘、友力通運負責人黃河清兩人，今天上午又以證人身份傳喚周繼弘的父親周比蒼釐清案情，周進入地檢署不發一語，但臉上還帶著微笑，進入偵查庭外等候時，老神在在地對旁人說「免驚啦！」

據了解，為釐清旅行社執行業務之人是誰，檢方昨天晚上詢問周繼弘，他將細節都推給父親，因而傳喚周比蒼交代案情。

(中時)