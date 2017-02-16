川普提名勞工部長 帕茲德放棄資格

美國總統川普提名擔任勞工部長的速食業高管帕茲德（Andy Puzder），已發聲明表示放棄自己的提名人資格。

在川普內閣提名人宣布放棄資格的人員中，帕茲德的級別最高。教育部長狄沃絲（Betsy DeVos）也僅在副總統彭斯（Mike Pence）投下了關鍵的支持票後以一票勝出，驚險獲得國會通過提名。

圍繞帕茲德的兩件具爭議的個人事件可能阻止了他接受川普的提名。幾十年前的家暴指控雖然被前妻撤訴，但是最近幾日又重新浮出水面。另外，帕茲德上周披露，他沒有為一名非法移民管家繳稅。這兩件事均引起了幾位共和黨議員的擔憂。

帕茲德是CKE Restaurants Holdings Inc.首席執行長。該公司擁有Carls Jr.和Hardees漢堡品牌。

(旺報)