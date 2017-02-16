楊甦棣：美陸戰隊將駐守台北AIT

前美國在台協會台北辦事處長楊甦棣今天透露，美國在台協會台北新址今年在內湖落成啟用後，美方將派陸戰隊駐守負責安全維護，這是美國對台灣朋友表達承諾的象徵。

美國派陸戰隊站衛兵，保護海外使領館安全，不過，台美斷交後，AIT辦公地點即無陸戰隊員駐守，美國也一再強調和台灣維持的是「非官方關係」、美國在台協會則是非營利性民間機構；而AIT內湖新址若真由美軍陸戰隊駐守，形同美國將AIT台北辦事處視同駐外使領館，對美台關係具重大象徵意義轉變。

華府智庫全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute）今天舉辦研討會，探討美國總統川普執政下的美國對台政策，而楊甦棣（Stephen Young）致詞時主動提到他在AIT台北辦事處長任內也參與大力推動相關計畫，而美國將派陸戰隊、負責AIT在內湖新辦公地點安全維護，他說，這是美國對台灣朋友的承諾「具象徵性的表示」。

他還提到，設計AIT辦公新大樓時就希望能打造非常好的陸戰隊之家（Marine House），這不只是美國派駐台灣人員應得的對待，走遍美國在世界各國的外交館舍院落，也都有這一設施，那是當地工作人員的社交中心，「台北也會有」。

另據了解，美國2005年即派武官人員進駐AIT現在的台北辦事處地點，但相當低調，而這些武官和中華民國派在華府的武官一樣，不著軍服。

對於派駐美軍陸戰隊維護AIT台北新址的安全，截至發稿，國務院尚未回覆中央社記者查詢。1060216

(中央社)