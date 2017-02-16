謝淑薇再轟網協 自曝將遭提告

網球女將謝淑薇2016年棄打里約奧運，之後不斷針對補助問題槓上相關單位，15日深夜她更在社群媒體發文，表示收到網協信函，內容揚言將對她提告。

謝淑薇近日在臉書粉絲專業「夢遊寫真人謝淑薇Suwei Hsieh」不斷針對教育部體育署、中華民國網球協會公布的經費補助金額提出質疑。

15日謝淑薇再於粉絲專業發文表示，「收到網協寄來的『妳說我們壞話，損壞我們的形象，我們要告死妳』的信函」，並向球迷喊話，「我若被抓去關了...薇迷要來看我喔」。1060216

(中央社)