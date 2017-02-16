學測英文作文9人拿滿分 近10年新高

106年學測成績今天公布，國文作文連10年無人滿分，英文作文考出遊塞車的看圖說故事，9人拿滿分，是近10年新高，1萬620人拿0分，也是近10年新低。

大學入學考試中心今天上午公布106學年學科能力測驗各科級分與總級分人數百分比累計表，及各科與總級分的「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」的分數。

每科成績滿級分為15級分，大考中心資料顯示，今年自然科15級分考生最多，有5692人，其次是社會科5005人、英文科4714人、國文科3398人、數學科1791人；0級分人數以數學科最多，有85人，其次是國文科5人、自然科4人，英文科和社會科都是3人。

今年國文作文題目為「關於經驗的N種思考 」，根據大考中心資料指出，國文作文已連續10年無人滿分（27分），今年最高分落在25分，共有2人，1614人拿0分，比去年減少626人，減少幅度近3成。

今年英文作文考看圖說故事，提供3幅連環圖片，第一幅圖片是全家準備出遊，第二幅圖片是路上遇大塞車，第三幅圖片是到觀光景點發現大批人潮，要考生想像第四幅圖片可能發展。

根據大考中心資料顯示，今年有9人拿到英文作文滿分20分，是近10年新高，另有1萬620人拿0分，比去年減少，也是近10年新低。1060216

(中央社)