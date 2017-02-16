汪笨湖作家主持政論 草地人變南霸天

我要評比

作家汪笨湖主持政論節目「台灣心聲」爆紅，節目標榜100%本土原味，以「草地人」風格塑造獨特主持魅力，成為「媒體南霸天」。

本名王瑞振的汪笨湖，1953年生於台南，出身地方望族，退伍後接掌家族事業，1984年因票據法入獄，在獄中以筆名「汪笨湖」投稿報紙副刊，寫作是兩年多苦牢生涯唯一精神寄托，享譽文壇的代表作「落山風」就是在獄中完成。

早期作品用強烈筆觸、豐富題材，描繪出他的小說世界三原色「本色」、「食色」和「美色」，調配性與良心比重，宣示「只要以人稱呼，就擁有七情六慾的人性，所以聖人是不存在的」。

著作陸續改編成影視作品，「廈門新娘」、「草地狀元」與「台灣豪門爭霸記」改編為電視劇，同名短篇小說改編而成的電影「陰間響馬」更獲第25屆金馬獎特別獎。

汪笨湖不僅是台灣知名鄉土文學作家，也曾在三立電視台擔任戲劇監製，是三立台灣台首部八點檔「阿扁與阿珍」幕後推手。

2002年主持政論節目「台灣心聲」，汪笨湖言語犀利，以大膽嗆聲、鄉土俚語，與觀眾搏感情的獨特主持風格爆紅，造就「汪笨湖現象」，帶動台語政論節目風潮。「台灣心聲」在高雄錄影，曾創高收視，深受中南部觀眾喜愛，更紅回北部，汪笨湖成為「媒體南霸天」。

「台灣心聲」2005年停播，汪笨湖再推出政論節目「笨湖開講」，標榜「絕不相罵，也絕不作假」；也曾任台灣番薯電視台董事長。汪笨湖與綠營人士關係密切，前總統陳水扁2015年保外就醫時，汪笨湖就曾到扁家探訪，本土色彩濃厚，受到親綠民眾喜愛。

2013年汪笨湖開刀治療大腸癌，去年9月結束大腸癌術後例行年度檢查，感冒發燒多次進出醫院，才發現罹患血液疾病「骨髓化生不良症候群」。發病期間曾被醫生宣告如找不到適合的骨髓移植，可能僅剩1年生命。

汪笨湖去年12月15日曾在「笨湖心聲」臉書（facebook）粉絲團表示，「我度過人生最接近死亡的這一個月」；今年1月貼出汪笨湖插管躺在病床照片，感謝前副總統呂秀蓮、前國策顧問金恆煒探視。

不料，求生意志堅定的汪笨湖仍不敵病魔，享壽65歲。汪笨湖走下人生舞台，其鄉土文學著作留存文壇，這位「媒體南霸天」昔日主持身影，也留給台灣觀眾無限懷念。1060216

(中央社)