機捷預辦登機快速 託運行李1件2分鐘

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桃園機場公司今天首次在A1台北車站啟用市區預辦登機及行李託運，不但免費，不搭機捷旅客也可使用，快速又方便，估算託運1件行李時間只要2分鐘。

今天起到3月1日，中華航空、長榮航空、華信航空、立榮航空等4家航空公司，在機場捷運A1台北車站提供免費市區預辦登機與行李託運服務，時間為每天上午8時至下午4時，旅客必須在航班起飛前3小時辦理，所以適用當天上午11時後起飛的航班。

這是台灣首次有市區預辦登機服務，民眾還不熟悉，上午使用的旅客並不多。

到上午9時30分，機捷A1站有5件搭華航旅客行李完成託運，有3件搭長榮航空旅客完成李託運。

今天有位旅客張先生要搭上午10時40分飛機去香港，因無託運行李，上午直接在機捷A1站利用預辦登機辦理報到，之後拿著機捷免費試乘號碼牌，搭機捷去機場。

桃機公司說，3月2日起，機捷正式通車後，預辦登機與託運行李時間為上午6時至晚上9時30分，旅客仍須在航班起飛前3小時辦理，適用當天上午9時後起飛的航班。1060216

(中央社)