梅爾吉勃遜翻身 片約陸續來敲門

我要評比

好萊塢男星梅爾吉勃遜演而優則導，卻沉寂了十年，直到新作「鋼鐵英雄」（Hacksaw Ridge）叫好叫座又入圍本屆奧斯卡最佳導演獎項，梅爾吉勃遜的片商詢問度再度水漲船高。

去年暑假賣座強檔「自殺突擊隊」（Suicide Squad）要拍續集了，但是造就首部自殺突擊隊席捲全球票房的靈魂人物─導演大衛艾亞（David Ayer）可能不會執導續集。

「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）指出，由於大衛艾亞正籌拍「高譚魅影」（Gotham City Sirens），因此自殺突擊隊發行商華納兄弟（Warner Bros），找上梅爾吉勃遜（Mel Gibson）談談執導演筒的可能性。

這位曾經因酗酒、酒駕以及反猶太評論，以致形象聲望一落千丈的男星，靠著鋼鐵英雄全球票房囊括1億6400萬美元的佳績和入圍本屆奧斯卡而翻身。

一時之間，梅爾吉勃遜的片商詢問度也跟著翻揚，包括派拉蒙影業（Paramount）的喜劇片「家有兩個爸」（Daddy's Home）拍續集，也來問問他有沒有意願導戲。

此外，獨立製片的驚悚片 Dragged Across Concrete，也將找梅爾吉勃遜，以及在鋼鐵英雄軋一角的男星文斯范恩（Vince Vaughn）共同合作。1060216

(中央社)