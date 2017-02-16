資源回收場燒22小時 苗市民臭不堪言

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苗栗市大坪頂山區的資源回收場傳出火警，現場燃燒大量塑膠廢棄物，火勢從昨天持續燒到今天上午，長達22小時，散發出的濃煙挾帶惡臭味道壟罩市區，讓苗栗市民叫苦連天。

苗栗縣消防局打火弟兄，為了要撲滅資源回收場的火勢，從昨天上午10時許就出動，直到今日上午8時仍在現場滅火，分隊長林忠輝指出，雖然有換班輪替，不過還有是消防弟兄長達22小時沒有闔眼。

林忠輝表示，資源回收場內堆積許多塑膠物質，火勢在裏頭悶燒加上高溫，無法立即撲滅，只好先以水線降溫、灌救，再請來挖土機以「掩埋填土」的方式滅火，估計上午10時應該可撲滅火勢。

但火勢引發出黑色濃煙，挾帶惡臭味道，隨著風勢飄散，幾乎壟罩苗栗市區，市民忍不住抱怨「苗栗市一整晚都很臭」、「快中毒了」，甚至還有人表示，「聞久了讓人頭暈想吐」。

苗栗縣環保局指出，連續2天都針對空氣品質進行監控，昨天晚間至今天凌晨空氣細懸浮微粒（PM2.5）數值為每立方公尺35至55微克，雖然偏高，但與平常比較起來，仍在合理範圍。

由於資源回收場火警疑似為掃墓民眾引燃雜草遭到波及，環保局表示，目前只能先蒐集相關數據，再根據消防局的鑑定報告，依空汙法做出相關處分。1060216

(中央社)