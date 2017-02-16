10家企業實施無薪假 每月休9至12天

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勞動部今天公布最新無薪假統計，截至2月15日為止，共有10家事業單位，共223人實施無薪假，實施期間未超過3個月，實施方式多為每月休9至12日。

勞動部公布本期勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位共計10家，通報人數223人，實際實施人數223人。

上期（106年1月15日）統計家數總共10家，其中已有3家在本期停止實施無薪休假，另新增3家，累計家數並無增減，通報人數減少26人，實際實施人數減少26人。

本期多數事業單位的實施人數在50人以下，以其他產業人數稍多，實施期間未超過3個月，實施方式多為每月休9-12日。

勞動部說，已啟動「充電再出發訓練計畫」，準備就業安定基金200億元，作為協助因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時之勞工充電學習，一旦掌握實施事業單位名單，即主動聯繫提供協助。

除補助自辦訓練的事業單位訓練費用外，並於訓練期間，另提供勞工訓練津貼每小時新台幣120元，每月上限100小時，最高可領取1萬2000元的津貼以維持其生計。1060216

(中央社)