偷別人滿月酒費用 酒店尋歡「戰」掉2萬多

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警方提醒民眾停放車子時，應先確認有無上鎖。（警方提供）

金門薛姓慣竊專挑未上鎖車子下手，日前偷取1名車主的兒子滿月酒席費用，赴酒店尋歡花掉2萬多元，警方循線查獲並起出剩下贓款5萬餘元，全案依刑法竊盜罪嫌移送檢方偵辦。

警方調查，有多次竊盜前科的50歲薛姓男子，在14日下午行經過金城國中附近路段，隨機「檢查」確認1部小客車未上鎖，立即下手搜刮車內現款8萬餘元，當晚獨自前往酒店「戰」掉2萬餘元。

金城派出所據報，迅速指派幹員辛益昌及張峻豪2人調閱錄影監視系統，並到處查訪，不到1天就循線將薛男查緝到案。

董姓失主表示，他因為兒子滿月剛宴請完親朋好友，駕車欲前往店家支付酒席費用，途中因臨時有事去找朋友，心想短暫離開一下而已，就將車子停放於路旁，沒想到回來時發現8萬餘元不翼而飛，對此十分懊惱和自責。

金城警分局長李智源表示，民眾在下車時，應先確認車門有無上鎖，並將鑰匙取下，切勿貪圖一時之便，讓歹徒有機可乘，未來也將派員加強防竊宣導，減少類似個案的發生。

(中時)