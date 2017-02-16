NBA》年賺26.6億！詹姆斯連3年收入居冠

詹姆斯不只很會打球，賺錢能力也很驚人。(美聯社)

《富比世》16日公布NBA最新收入排行榜，結果毫無意外由騎士「小皇帝」詹姆斯連3年位居首位，他本季年薪3100萬美元，加上場外收入5500萬美元，等於今年就賺進8600萬美元，折合新台幣26.6億元，真的太會賺了！

詹姆斯自從2003年進入NBA，至今已經累積賺進超過6億美元，今年收入還比去年上漲12％(約900萬美元)，是目前全球運動員當中第2高的球星，僅次於效力皇馬隊的葡萄牙足球巨星C羅，雙方差距也才200萬美元。

至於誰是今年賺第2多的NBA球星，答案是去年夏天跳槽勇士的杜蘭特，今年預計進帳6250萬美元，其中場外收入3600萬美元，假如今年他能跟勇士攜手奪冠，相信杜蘭特的行情還會上漲。

排在第3的是杜蘭特的勇士隊友柯瑞，他今年預計賺進4710萬美元，第4的是火箭哈登4650萬美元，第5到第10依序為：韋斯布魯克(4150萬)、韋德(3620萬)、羅斯(3530萬)、安森尼(3260萬)、保羅(3090萬)與厄文(3060萬)。

(中時電子報)