中市「路平•燈亮•水溝通」打造生活首都

台中市崇德路的路平工作完工後，寫下台中市路平重要的里程碑。（陳世宗翻攝）

台中市政府持續推動「路平、燈亮、水溝通」，包括全力執行4年500公里路平專案，已突破339公里；而今年6月底前將完成全市9萬7772盞水銀燈汰換LED燈，進度已達84.4%，並持續在山區農路增設路燈，現已裝設1050盞，有效提升交通安全，地方盛讚市府為偏鄉點亮了千盞「光明燈」。

建設局指出，「路平」方面，截至本月15日止，市府建設局執行路平總公里數達到339.63公里，減少孔蓋數量9335處，其中，交通流量大的重要聯外道路，包括崇德路(自五義街至松竹路)、市政路(自文心路至惠來路)、五權西路(自忠明南路至文山南巷)、台74線高架橋下環中路(自西屯路至朝馬路、五權西路至龍富十路)等路段，均已於去年陸續完工，大幅提升通行環境，也降低行車風險。

橫跨潭子、神岡及豐原的崇德路，是台中市南北向重要交通要道，建設局已於今年農曆年前完成崇德路1002巷以北至豐原大道一段之間的路平工程，銜接已完工的北屯區崇德路自崇德十九路至環中路一段路段，以及正在規劃、發包中的崇德路三段自松竹路二段至山西路、環中路一段至崇德路1002巷等路段，屆時全段改善完成的崇德路，將貫穿大台中南北向，使北區、北屯區、潭子、神岡、豐原區等交通路網更完善，寫下台中市路平重要的里程碑。

「燈亮」部分，依據工研院調查，LED路燈平均發光效率約為水銀燈的2倍以上，壽命更可達6年以上，具諸多優勢，經濟部為此於全國推動「水銀燈落日計畫」，而台中市將須汰換9萬7772盞水銀燈。

截至去年底，建設局已汰換8萬2478盞燈，達成率84.4%，今年6月底前，將全數汰換完成；水銀路燈換裝為LED燈後，可提升道路照明品質，對夜間行車安全及環境治安維護均有幫助，不僅如此，每年全市更可省下約1億5千萬元電費，供2萬4386戶家庭整年用電。

為挹注偏鄉建設，建設局另於去年度編列2千萬元預算，推動「山區農路點燈計畫」，在太平、和平、后里、霧峰、外埔、豐原、新社、石岡、東勢等偏鄉9區之山路、轉角、學生通勤道路及安全需求高的路段增設路燈，目前已增設1050盞路燈，提升當地交通安全，也讓地方盛傳市府為偏鄉點亮了千盞「光明燈」。

「側溝清淤」部分，建設局指出，台中市原市8區道路側溝新建、改善清淤已完成約48.93公里。山區側溝清淤成效更為顯著，后里區中40的圳寮路、東勢區東蘭路永盛巷、東勢區石城街石山巷、和平區福壽路等，共計已協助清淤約16.95公里；至於和平區中47東崎路一段、二段(觀音橋至士林壩)道路側溝則已協助清淤約16公里，把十多年累積下來的淤泥樹枝枯葉一次清除，也改善山區道路淹水情形。

建設局強調，太平區中山路四段因道路開闢後，側溝久未清理淤積嚴重，加上近年發展商家林立，側溝淤積情形已影響當地排水及環境，建設局為此協助當地進行台74線至宜欣郵局的水溝清淤工程，暢通地區排水，獲得里長及居民高度讚賞。自104年迄今，市府已挹注全市清淤經費計7500萬元，協助清淤共150.49公里。

(中時)