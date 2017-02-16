經典前哨戰 大魯閣讓你棒子火燙痛宰古巴
距離第4屆經典賽開打剩不到1個月，各國的最終28人名單也已大致出爐，身在A組的中華隊，預賽將遭遇南韓、荷蘭與以色列來襲，《大魯閣棒壘球打擊場》號召全台球迷，於台灣區熱身賽期間，打擊球道(壘球除外)全面升級30球，讓你享有多50%的擊球次數，更在門市現場成立第二轉播現場為中華隊加油，球迷還有機會抽得代幣及精美禮物！
還記得2015年世界十二強賽時，中華隊順利擊潰來犯的宿敵古巴隊嗎? 「大師兄」林智勝轟出一發關鍵3分砲，不僅讓他成為「一棒定江山」的台灣英雄，更帶領中華隊贏得這睽違多年對決古巴的寶貴一勝，成為台灣球迷至今仍津津樂道的一段光榮回憶，沒想到這經典戰役將有機會重現在台灣，自2/19-23日中華隊將在台灣進行系列熱身賽，且於20、21日將再次強碰古巴隊。
《大魯閣棒壘球打擊場》也在此波熱潮於推出升級優惠，不僅將打擊球道全面增至30球，更在門市現場成立應援團，轉播精采賽事之餘，還會隨機贈送代幣、小禮物，值得一提的是，此次《大魯閣棒壘球打擊場》與胖卡車合作，在特定門市（中壢館、中科館）推出限量免費「古巴三明治」，讓球迷一同為中華隊集氣，希望在經典賽「前哨戰」能再次力克(嗑)古巴，在經典賽前博得頭彩。
此外，2/17-3/20日期間球迷只要於門市消費滿500元，《大魯閣棒壘球打擊場》立即贈送2017WBC世界棒球經典賽紀念筆記本與資料夾各一份，而會員消費滿1000元，再加贈「三麗鷗勝利御守」，讓球迷在感受刺激的「台古大戰」同時，也能滿載而歸。
(中時電子報)
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