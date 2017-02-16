毒殺金正男 大馬逮捕第二女嫌持印尼護照
北韓最高領導人金正恩的長兄金正男13日在吉隆坡機場遭毒殺，如今馬來西亞已羈押第二名涉案的女嫌犯，而她所持的是印尼護照。國營馬來西亞新聞社（Bernama）周四引述警察總長卡立阿布巴卡（Khalid Abu Bakar）的話說，稍後他們將發佈正式聲明。
馬來西亞警方周三羈押了一名持有越南護照的女子，並表示他們正在搜尋涉嫌刺殺金正男的其他外國嫌犯。
這名最先落網的女嫌犯預定周四在吉隆坡出庭，一名馬來西亞政府消息人士向路透證實，這名女子正是出現在監視影帶上，並由媒體公佈照片，身穿印有LOL字眼長袖白T恤的女性。
據美聯社報導，金正男遇害的消息，似乎並未在他居住多年的澳門激起太大漣漪。澳門的韓國社區約有240位居民，但當地餐廳與商店的人說，他們從未見過金正男。
其中有少數民眾說，金正男不太可能和澳門的韓國人來往，因為他們大多來自南韓。
金正男住在位於公園對面的氹仔新建大樓內，一名菲律賓女住戶說，她曾在電梯內見過他，但雙方從未交談。
而金正男原本就讀國際學校，後來轉至澳門聖公會中學（Macau Anglican College）的女兒自從父親遇刺後，就沒再露過面。
(中時電子報)
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