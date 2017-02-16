宜蘭副縣長佈達 朱壽騫：全力輔佐縣政
宜蘭縣代理縣長吳澤成於13日宣布副縣長由前行政院體委會副主委朱壽騫接任，今(16日)於縣府舉行宣誓就職典禮。
「朱副縣長的能力在我之上。」代理縣長吳澤成大力推崇朱壽騫的能力，希望倚重朱在體育界的人脈以及對宜蘭地方的了解，全力辦好今年底的全國運動會賽事。此外，開玩笑提醒「這職位很累人。」因為宜蘭縣僅有一名副縣長，因此幾乎要承攬所有縣政事務。
吳澤成也認為，擔任要職的人應該也要親上第一線，才能真正了解基層實情與民間疾苦，並提及前幾天搭乘國光客運，發現客運乘客多為學生與年長者，而車門台階設計對年長者上下車很不方便，深入細問才了解，原來宜蘭的客運車輛多為西部汰換舊車，因此便民措施不若新款車輛，已轉達給建設處向國光客運要求改善。
新任副縣長朱壽騫表示，周日(12日)才確定接任副縣長一職，家人雖然有些疑慮，但是還是接受自己的決定。眼下首要任務，就是辦好全國運動會賽事。宜蘭上一次舉辦全運會前身的「區運會」已相距25年，當年縣民們都以辦喜事的心情迎接賽事，現在卻還有點「冷」，接下來將會利用有限時間，讓宜蘭縣民重拾當年的賽事喜悅榮耀。
不過，全運會賽事共33項，宜蘭縣運動場館不足、現有游泳池也不符賽事標準，朱壽騫說，已向鄰近縣市商借自由車場地、標準游泳池等專業場館，屆時有部分賽事會移師外縣市舉辦。
朱壽騫強調，除了辦好全運會，未來也會全力輔佐代理縣長吳澤成推動的各項縣務，責無旁貸。
(中時)
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