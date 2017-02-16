人頭黨員風波 郝龍斌：屏東千人集體入黨
參選下屆國民黨主席的副主席郝龍斌今天表示，人頭黨員風波不斷，光屏東集體入黨就有5000人，必要時應斷然處置「團進團退」。
郝龍斌上午在臉書指出，光是屏東集體入黨就有5000人，下一次中常會，應該來一一檢視全台到底有多少團體入黨的情況，尤其有無大量黨員「通訊地址都在同一個」的異常情形。
郝龍斌說，必要時斷然處置、團進團退，國民黨要「捨小保大」，不需要這些幾千、幾萬的人頭、幽靈黨員，要的是黨真正的未來。
郝龍斌說，有些年輕朋友決定參選黨代表後，認真行銷理念和想法，並邀請周圍的親朋好友入黨支持，這無可厚非也值得肯定。
不過，他說，到了黨主席參選的規格，如果要參選時，才透過層層的樁腳大量新徵黨員或代繳黨費，這就不妥當，黨主席要獲得大多數黨員的支持，這支持不應該是「自己灌水」。
他說，與其撒鈔票、拉人頭，不如好好的「講政見、爭人心」，這也是大家想看到的「格」。1060216
(中央社)
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