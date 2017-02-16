高鐵二二八假期增6班尖峰加班車 18日開訂
台灣高鐵在二二八和平紀念日連續假期，原訂加開142班次加班車，因旅客購票踴躍，今天宣布在尖峰時段，再增6班加班車，18日零時起開放訂票。
台灣高鐵新增二二八假期的加班車，包括南下4班、北上2班，並提供3至5節自由座車廂。
台灣高鐵為鼓勵旅客多利用南港站上、下車，日前推出抽獎活動，從南港站「進站」或「出站」旅客，有機會抽中「高鐵標準車廂對號座免費乘車兌換券」，將送出210張，28日為最後截止日期，旅客可利用二二八假期把握機會。1060216
(中央社)
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