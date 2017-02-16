曼非斯網球賽 盧彥勳雙打首輪出局

台灣網球選手盧彥勳與搭檔在曼非斯公開賽雙打賽事中，遭對手以直落二的盤數擊敗，讓盧彥勳繼單打之後，再於雙打止步首輪。

世界職業網球協會（ATP）總獎金64萬275美元（約新台幣1944萬元）的曼非斯公開賽，當地時間13日起在美國曼非斯進行7天賽事。

盧彥勳與白俄羅斯選手柏立（Aliaksandr Bury）搭檔，兩人在雙打賽事中，兩盤都4度被破發，以0比6、3比6不敵澳洲選手伊布登（Matthew Ebden）與托米奇（Bernard Tomic）的組合，在首輪出局。

15日的單打賽事，盧彥勳以6比4、6（4）比7、6（7）比7敗給美國地主選手佛里茲（Taylor Fritz），同樣於首輪出局。1060216

(中央社)