學測成績公佈 滿級分人數創7年新低
學測成績今天公布，今年118人拿下75級分，創7年最低，總級分「均標 」也比去年少2級分。大考中心分析，滿級分減少原因是英文和數學兩科分數下降，同時少子化影響，報考人數降低，甄選名額卻不斷增加，題目要提高鑑別度才能區分高分群和低分群。
大考中心統計，100學年至今年的滿級分人數分別是200人、288人 、163人、295人、182人、138人、118人。
若以各科來看，滿級分人數以自然科5692人最多，其次為社會科5005人、英文科4714人、國文科3398人，數學科滿分人數最少，僅有1791人。
在今年12.8萬考生中，有118人拿下75級分滿級分，較去年減少20人。對比近2年的總級分「五標」，今年的「頂標」不變，「前標」、「均標」、「後標」、 「底標」都比去年降一級分。
大考中心副主任沈青嵩解釋說，主要是因為英文和數學兩科五標都比去年下降一級分，往年數學科都有一、兩題是只要國中程度就可以作答，但今年簡單的基本題比往年少，因此造成數學科成績普遍邊低；至於英文科部分，作文貼近生活經驗好作答，推測選擇題部分學生表現較不好。
今年各科雖然都有零級分，但數學科0級分人數為85人，較去年50人大增35人，另國文科零級分有5人，自然科4人，英文與社會科則都是3人。
(中時)
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