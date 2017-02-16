滿級分人數7年來最少 北一女7人

大考中心16日寄發學測成績單，由於普遍認為數學科考題難，滿級分人數又再創新低，只有118人。其中北一女中為7人。(圖/維基百科)

大考中心今天寄發學測成績單，去年全台滿級分人數已是6年新低，只有138人，今年普遍認為數學科考題難，滿級分人數又再創新低，只有118人。其中，台北市男女第一志願建國中學16人，北一女中則為7人。

建中去年滿級分人數14人，今年16人，北一女中去年11人，今年則為7人。

北一女中統計，今年全校應考學生898人，75級分7人、74級分14人、73級分24人、72級分40人，70級分以上累計人數共162人，占全校18％。達全國頂標62級分以上累計618人，占全校68.8％。

滿級分人數減少？校長楊世瑞強調，因減班，今年應考學生898位較去年減少73人；而從單科來看，數學考題偏難，全校拿到滿級分15級分的人數確實也比較少，為52人。

另外，北一女已有17位學生獲得國內外大學錄取，其中，11人獲國外大學錄取，6人則是台灣的大學。

(中時)