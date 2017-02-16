家屬證實：汪笨湖9：35病逝 享壽63歲

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名嘴南霸天汪笨湖。(本報系資料照)

主持政論節目深受南部觀眾喜愛的汪笨湖16日上午9時35分病逝於成大醫院，享壽63歲。汪生前簽署安寧療護意願書，拒絕無效急救，選擇尊嚴辭世，將定25日下午2時，在安平區天橋教會舉辦追思會。(影片來源/中天提供)

主持政論節目深受南部觀眾喜愛的汪笨湖今日上午9時35分病逝於成大醫院，享壽63歲。家屬上午透過成大醫院發表聲明，證實汪笨湖昨天拔管，深夜還能自主呼吸，但今天清晨病情急轉直下，臨終前家屬隨侍在側。汪生前簽署安寧療護意願書，拒絕無效急救，選擇尊嚴辭世，將定25日下午2時，在安平區天橋教會舉辦追思會。

汪笨湖本名王瑞振，1953年12月6日出生。1984年曾因違反票據法短暫入獄，期間以筆名「汪笨湖」撰寫文章，投稿報刊，甚受讀者喜愛，自此走紅，多部小說被改編成電影、電視劇。

汪笨湖14年前開始主持《台灣心聲》政論節目，靠著草根性的主持風格、使用大量鄉土俚語，深受南部觀眾喜愛，又有名嘴「南霸天」之稱，但節目3年後停播。

王文洋6年前出資，與汪笨湖一起在台南市安平區成立台灣番薯電視台，汪笨湖任董事長，主持多個政論節目，但一年後兩人鬧翻，汪隨即被解除董事長職位。

除去媒體光環後，汪笨湖常低調出現在安平區漫步，2013年罹患大腸癌開刀，陸續進出醫院。去年底確診「骨髓化生不良症候症」（Myelodysplastic Syndromes, MDS），脊椎的骨髓無法再製造血液，被告知若無合適骨髓移植，恐只剩1年壽命。直至過年前，都還在成大醫院治療。

汪笨湖住院後，網路一度傳出他病逝消息，但隨即遭家屬否認，成大醫院16日確認他病逝，代發家屬聲明，汪病危時即簽署安寧療護意願，不願浪費醫療資源，拒絕心肺復甦術、電擊心臟、氣切等無效急救，選擇有尊嚴的離世。

家屬自始至終低調不願露面，聲明文全由院方公共事務室轉發，文末感謝汪笨湖生病期間醫院的照顧。25日下午2時將在台南市安平區天橋教會舉辦追思禮拜。

醫師表示，MDS依病程的演變，會先從初期的頑固性貧血、慢慢惡化到血癌，粗估全台有2000人罹患此病，當中多以長者為主，除了骨髓移植，「尚無藥物可根治」。

(集團連線報導)