哇！馬林魚老闆 任美駐法大使？

馬林魚老闆勞瑞亞。(美聯社資料照)

(12:00更新 美運動界人士任駐外大使有前例)《紐約郵報》今報導，美國新總統川普(Donald Trump)考慮讓大聯盟馬林魚隊、也就是陳偉殷的老闆勞瑞亞(Jeffrey Loria)，出任駐法國大使。《今日美國》指出，76歲的勞瑞亞，在去年美國總統競選期間，和妻子曾捐給川普25萬美元(約769萬台幣)政治獻金。

白宮幕僚長蒲博思(Reince Priebus)正遊說川普，讓勞瑞亞出任美駐法大使；而勞瑞亞上周被《紐約時報》報導，可能以16億美元(約498億台幣)出售馬林魚。馬林魚買家之一正是川普的親家查爾斯庫許納(Charles Kushner)。川普大女兒伊凡卡(Ivanka Trump)，嫁給老庫許納的兒子賈里德庫許納(Jared Kushner)，庫許納現為川普資深顧問。

川普讓運動界人士出任重要職務有前例可循。美式足球紐約噴射機老闆伍迪強森(Woody Johnson)，確定將出任美國駐英國大使。不過，川普上任前傳出，想找有美、日職棒總教練經驗的瓦倫泰(Bobby Valentine)駐日本大使，卻沒有成真；瓦倫泰曾帶領羅德隊奪下日本一。

(中時電子報)