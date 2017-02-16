校園食安獲獎遭疑「自吹自擂」 中市府回應

台中市議會國民黨團日前針對校園食安召開記者會提出抨擊！（陳世宗攝）

針對國民黨中央黨部舉行記者會，批評台中市校園團膳部分菜餚與食材不合格！台中市政府今天指出，林市府上任後勇於面對校園食安，每學年菜餚抽驗次數較前市府倍增，食材抽驗也增近50％；食安努力及成果在去年中央政府政黨輪替前，亦獲國民黨主政之行政院的大獎肯定，如今國民黨卻質疑獲獎屬「自吹自擂」，令人感到匪夷所思！

台中市政府指出，食安是不分黨派的議題，日前市議員提出相關議題時，基於府會和諧，市府已盡力說明查處、學校停用、廠商記點處分等作為；國民黨中央黨部迄今置若罔聞，無視於過去市府不作為、現任市府提高稽查頻率之數據所彰顯的食安改革，相關批評淪於理盲而膚淺，令人遺憾。

市府表示，校園食安是市府極為重視的議題，依菜餚與食材的抽驗次數，前市府時期，102學年度菜餚僅抽驗378件，4件不合格，不合格率1.06%；食材抽驗62件，8件不合格，不合格率12.9%。103學年度菜餚仍僅抽驗366件，1件不合格，不合格率0.27%；食材抽驗219件，11件不合格，不合格率5.02%。

新市府團隊上任後，市長林佳龍要求全力改善校園食安的把關強度，衛生局採行「每月抽驗校園午餐菜餚」及「食材至源頭供應商抽驗」機制，針對菜餚、食材抽驗，若檢驗不合格，立即通知教育局、農業局輔導管理，並裁罰違規業者；而每次檢驗結果也都公布於衛生局網站食安專區。

在此強化稽查的模式下，104學年度菜餚抽驗數倍增至679件，6件不合格，不合格率0.88%；食材抽驗也增至331件，3件不合格，不合格率0.91%。105學年度光是上學期，菜餚也已抽驗293件，2件不合格，不合格率0.68%；食材抽驗160件，5件不合格，不合格率3.13%。

市府說，為確保校園食安，除衛生局主動稽查外，也跨局處進行食材抽驗與稽查校園營養午餐，學校營養師也會監督與預審學校菜單，並要求學校清洗蔬菜加強清水浸泡時間與流動水沖洗次數。希望讓各種食材從農田到校園，每個過程都做好層層把關。

此次衛生局稽查不合格部分，農業局在收到農業殘留訊息後已要求業者立即停止供應，教育局也通報學校立即停用不合格食材，並對廠商違規記點處分。此外，農業局在后里設置的10公頃有機園區，今年已委外經營管理，未來園區生產的蔬菜將提供學童使用，增加優質食材來源。

市府強調，市府勇於面對問題，在制度面強化各項措施，並提高稽查強度，全力把關，成果也獲得國民黨中央執政時期行政院的肯定，絕非自吹自擂。因此，國民黨議員質疑獲獎的正當性，令人匪夷所思。

(中時)