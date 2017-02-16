假扣押蝶戀花資產 消保官：最快下周執行

台北市政府主任消保官何修蘭表示，目前已有一個案申請假扣押正在審查中，最快下周可就蝶戀花旅行及其負責人資產進行假扣押。(郭吉銓攝）

台北市政府主任消保官何修蘭上午表示，針對國道五號重大交通事故後續處理，消保官已和法扶基金會合作，目前已有一個案申請假扣押正在審查中，最快下周可就蝶戀花旅行及其負責人資產進行假扣押。何修蘭說，由於法扶的對象必須是「無資力」的弱勢者，目前消保官查核發現罹難者中並無中低收入戶資格，必須改由其遺屬中尋求符合資格者，因此需要一些時間。

何修蘭指出，法扶基金會預定本月24日進行董事會，如果針對國道五號事故提出專案，或可排除「無資力」相關規定，在此之前消保官必須個別探尋遺屬，並找到合乎資格的申請者，目前有一個案申請，但申請者愈多，可執行假扣押的資產愈多。

至於為何必須尋求法扶，主要是假扣押必須有擔保金，何修蘭認為在現階段要求罹難者家屬提出擔保金並不容易，因為法扶可以開具證明，免掉擔保金，惟其規定是申請人「無資力」。她表示，如一切順利最快下周可以進行假扣押程序。

法務局袁秀慧局長表示，北市政府消保官對受害者家屬後續可能需要的法律協助事務包含戶籍登記、稅務資料、保險理賠，及相關可能進行之法律協商或訴訟等事務，除已提供諮詢窗口（1999轉7812）外，均已與相關單位如戶政單位、國稅局、金管會及保險公司等取得聯繫，以最簡便程序方便家屬申請，並每日指派消保官於受害者家屬所在現場，提供面對面的諮詢及服務。

何修蘭表示，本案主要肇事的業者蝶戀花旅行社設立於北市，此次事故傷亡如此慘重，旅行社提供之旅遊服務可能有嚴重瑕疵，法務局消保官已依消保法第33條至第36條規定進行相關行政調查作業，使業者無法脫免其應負之責任。根據她判斷，業者似乎在面對後續責任有規避心態，消保官會嚴肅面對以保障消費者權益。

(中時)