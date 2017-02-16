日女星想出家控奴隸合約 公司駁：幫付除毛費
日片《瘋狂假面》女星清水富美加，近來傳出她有意為了宗教「幸福科學」出家，但在此同時，她也指控事務所讓她簽了「奴隸合約」，每月工作只能領到約五萬日圓（約台幣一萬五）的月薪，但遭公司否認，反而指控清水富美加連除毛費都要公司支付！
清水富美加近來表示自己收入每月約只有五萬日圓，控訴公司給的是奴隸合約！但據《週刊新潮》報導，她的確是領月薪，不過事務所平常連她的生活費都包了，包含有專車接送、一年約一千萬日圓的租金、三餐費用，甚至連脫毛費都由公司支付，並不如她所說的少。
由於清水富美加有意出家，公司也說若此決定屬實，公司也只能向她追究因為引退無法完成的工作賠償。
(中時電子報)
關鍵字：清水富美加
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