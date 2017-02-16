橫死人數增國運差？葉毓蘭：與執政團隊態度有關

對遲遲不出面安撫人心的總統蔡英文，葉毓蘭直言「我，很失望！」(中時資料照)

年才剛過，眼看人倫悲劇、車禍、恐怖情人等事件依舊不斷在台發生。前警大教授葉毓蘭不禁感慨提問「不知道大家有沒有感覺，這幾個月台灣橫死的人數急增？」這絕對不是用國運差、個人命定就可以解釋的。這些與政治有關，尤其和領導人與執政團隊的態度。而對遲遲不出面安撫人心的總統蔡英文，葉毓蘭直言「我，很失望！」

大學研究生陳明峰殺死交往多年、大16歲的同校輔導老師。葉毓蘭認為學校絕不會想到要召開性平會，因這起師生戀已明顯違反性別平等教育法，死者已矣，但是台灣還有多少師生畸戀？性平法不就是要發揮預防的效果嗎？主管機關的教育部會不會把它當成是重大的校園性平事件，而非只是刑案，表示遺憾了事？

另外，媒體淺碟腦殘，因而陸客火燒車、蝶戀花的車禍發生後，招魂、助念的鏡頭不斷，葉毓蘭表示連交通部長都要我們大家一起禱告，這就是為什麼台灣會人禍不斷的原因。

2012年姚人多為蔡英文寫落選感言感動許多人，現在蔡英文上任後，卻不再與民眾對話，連中華民國都不願意談起，開口閉口這個國家，也不發表元旦文告、春節談話等！

現在台灣發生「蝶戀花」嚴大車禍，還是沒有等到蔡英文像2012年那般的溫暖，能在大家很迷惘時撫慰人心，相信在您的領導下台灣會更好的談話，對此葉毓蘭以中華民國國民的身分向總統喊話「您是國家領導人，在關鍵時刻應該要有重要談話。」但撫慰話語沒盼來，讓葉坦言「我，很失望！」

(中時電子報)