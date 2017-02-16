北市公車車禍 5人摔傷送醫

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台北市消防局16日上午獲報，1輛公車行駛在基隆路3段時發生車禍，造成車上5名乘客摔傷，所幸意識清楚無礙，送醫救治。（民眾提供）中央社記者游凱翔傳真 106年2月16日

台北市消防局今天上午9時53分獲報，一輛公車行駛在大安區基隆路3段時發生車禍，造成車上5名乘客摔傷，所幸意識清楚無礙，送醫治療。1060216

(中央社)