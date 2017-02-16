106年大學學測揭曉 市立清水高中成績亮麗

106年大學學測成績今日揭曉，全國滿級分人數創七年來新低！但台中市立清水高中成績表現不俗，最高分69級分與去年相同，計有25位同學成績在60級分以上。最高分何苡寧同學69級分語文表達A級，英聽A級，由於校排前1％，可望透過繁星錄取國立臺灣大學電機學系，也可能透過申請入學錄取國立臺灣大學護理系公費生或公共衛生學系。

清中校長賴昭呈指出，在升大學的過程中有一句話：考得好不如填得巧，清水高中今日也特別安排國立交通大學電機工程學系張文輝所長前來進行如何選擇二類組科系及備審資料準備講座，提供學生更好的升學輔導。

另外，清水高中陳彥霖同學家境清苦，父親為油漆工、母親因罹患小兒麻痺無法工作，彥霖就學期間從未補習，曾獲得校友曹興誠設立基金的獎助，也擔任學校服務隊大隊長，今年學測考出62級分(達全國頂標)，可望錄取國立中央大學。

校長賴昭呈及家長會長陳宜興肯定同學們整體表現並感謝全體師長辛勞，期許同學們都能積極準備接下來的各項入學管道，透過適性地評估進入到理想優質的大學校系。

(中時)