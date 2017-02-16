汪笨湖放棄急救 不願浪費國家醫療資源

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政論節目主持人汪笨湖今天病逝，享壽65歲。他住院時簽署安寧療護意願書，不願浪費國家寶貴醫療資源，拒絕心肺復甦術、不作電擊心臟、氣切等無效急救，選擇尊嚴辭世。

汪笨湖家屬非常感謝成大醫院全體醫護人員，25日下午2時在台南市天橋教會舉辦追思禮拜。

汪笨湖家屬上午表示，汪笨湖昨天拔管，深夜還能自主呼吸，但清晨病情急轉直下，上午9時30分過世。

家屬說，非常感謝成大醫院全體醫護人員，視病如親盡心盡力醫治，特別感謝醫療團隊及內科加護病房、9C病房和許多相關醫療部門日以繼夜照顧所有病人，成大醫院實為台灣醫療之光，台南市民很大福氣。

汪笨湖2013年開刀治療大腸癌，去年9月結束大腸癌術後例行年度檢查，感冒發燒多次進出醫院，才發現罹患血液疾病「骨髓化生不良症候群」。發病期間曾被醫生宣告如找不到適合的骨髓移植，可能僅剩1年生命。

本名王瑞振的汪笨湖是台灣知名鄉土文學作家，以代表作「落山風」享譽文壇。2002年主持政論節目「台灣心聲」爆紅，帶動台語政論節目風潮，深受中南部觀眾喜愛，更紅回北部，成為「媒體南霸天」。1060216

(中央社)