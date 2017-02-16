人頭黨員多嚴重？郝龍斌：屏東5千人集體入黨

郝龍斌15日出席中興後援會成立大會。(黃世麒攝)

民黨黨主席選舉，人頭黨員風波越演越烈。參選黨主席的郝龍斌指出，光屏東集體入黨就有5000人，國民黨不需要這幾千、幾萬的幽靈黨員，必要時應「斷然處置、團進團退」。

郝龍斌今（16日）上午在臉書發表《灑鈔票 換人頭 講政見 爭人心》一文，他說，人頭黨員風波不斷，光是屏東集體入黨就有五千人，下一次常會，應該來一一檢視全台到底有多少團體入黨的情況，尤其有無大量黨員「通訊地址都在同一個」的異常情形。

郝龍斌認為，必要時應「斷然處置團進團退」，要「捨小保大」，國民黨不需要這些幾千、幾萬的人頭、幽靈黨員，要的是黨真正的未來。

郝指出，參選黨主席時，透過層層的樁腳去大量的新徵黨員或代繳黨費不妥當。因為黨主席要獲得大多數黨員的支持，而這個黨員支持不應該是「自己灌水」的。

(中時電子報)